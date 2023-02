Premiile "Ars Fotografica", editia a XXII-a, la Biblioteca

Daca celebrul fotograf Ansel Adams afirma ca "Un fotograf adevarat este cel care poate captura ceea ce simte cineva, in cel mai profund sens, in legatura cu ceea ce este fotografiat", joi, 09 februarie 2023, incepand cu orele 17:00, Biblioteca Judeteana "Alexandru D. Xenopol" Arad in parteneriat cu Asociatia Foto Club Arad va lanseaza invitatia de a participa la vernisajul expozitiei de fotografii "Salonul International Ars Fotografica, editia a XXII-a - Fotografii premiate".Organizat sub ... citeste toata stirea