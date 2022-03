Presa de propaganda rusa sustine ca Zelenski s-ar afla la Brasov

O publicatie a propagandei de la Kremlin a lansat un zvon potrivit caruia presedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-ar afla in Kiev, ci in Romania, la Brasov.Jurnalistii rusi sustin ca imaginile publicate de Zelenski in social media sunt trucate si ca presedintele ucrainean ar fi parasit Kievul in urma cu cateva zile.Publicatia mai scrie ca utilizatorii site-ului Flight Radar ar fi atras atentia asupra unui avion neidentificat care a decolat de la granita dintre Ucraina si Romania, ... citeste toata stirea