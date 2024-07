Presedintele CJA anunta ca sosesc echipamentele IT pentru cele 191 de sali de clasa dotate de institutia pe care o conduce

In luna august incepe livrarea echipamentelor IT pentru 18 scoli din judetul Arad, a anuntat astazi presedintele Consiliului Judetean, Iustin Cionca. Proiectul de dotare a scolilor a fost castigat de Consiliu Judetean si este finantat prin PNRR.Astazi a avut loc o intalnire on-line a directorilor celor 18 scoli cu conducerea Consiliului Judetean si cu inspectorul scolar general, Marius Gondor, in vederea desemnarii persoanelor responsabile, de la nivelul fiecarei scoli, pentru receptionarea ... citește toată știrea