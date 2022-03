Presedintele Composesoratului Vidra de la Varfurile a ramas fara permis pe motiv de... sindrom epileptic; barbatul sustine ca i se trage de la o vecina care vrea sa-i ia locul

Presedintele Composesoratului Vidra din comuna Varfurile sustine ca a fost lasat fara permis din cauza unei vecine care vrea sa ii ia locul, umpland cu reclamatii in stanga si dreapta. Ioan Iova povesteste ca totul i se trage in urma faptului ca anul trecut i s-a facut rau pe cand se afla la banca la Brad, a ajuns la spitalul de acolo, a fost consultat de medici si lasat sa plece acasa. De atunci a condus aproape in fiecare zi pana luna acesta, cand i s-a comunicat dispozitia cu privire la ... citeste toata stirea