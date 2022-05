Presedintele Germaniei, vizita oficiala la Bucuresti, astazi - Intalniri cu Klaus Iohannis si Nicolae Ciuca

Presedintele Klaus Iohannis il va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in tara noastra, la invitatia omologului sau roman, o atentie speciala urmand sa fie acordata evolutiilor securitatii regionale, europene si euroatlantice, generate de agresiunea ilegala a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.Vizita presedintelui Frank-Walter Steinmeier are loc in contextul ... citeste toata stirea