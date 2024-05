Presedintele Iranului, Ebrahim Raisi si ministrul de Externe, Hossein Amir Abdollahian, au murit in urma accidentului de elicopter produs ieri intr-o zona muntoasa din nordul tarii, potrivit Reuters care citeaza un oficial iranian.UPDATE 7:30 - Agentia Mehr a anuntat, luni dimineata, ca presedintele iranian Ebrahim Raisi a murit in urma prabusirii elicopterului in care se aflaAgentia semioficiala a precizat ca Ebrahim Raisi, ministrul de externe Hossein Amirabdollahian si alti ocupanti ai ... citește toată știrea