Presedintele american Joe Biden va pune "intrebari dificile" in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa exceptionala si de urgenta in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni si in urma careia au aparut acuze intre armata israeliana si organizatia Jihadul islamic, scrie caleaeuropeana.ro, care citeaza Reuters.Coborand din avion in mijlocul unui important contingent de ... citeste toata stirea