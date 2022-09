Pret benzina si motorina 26 septembrie 2022. Carburantii continua sa se ieftineasca, vesti bune pentru soferi

Sunt vesti din ce in ce mai bune pentru soferi. Carburantii continua sa se ieftineasca. Luni, 26 septembrie 2022, un litru de benzina standard se vindea la Petrom cu 6,62 de lei.Pret benzina si motorina 26 septembrie 2022. Un litru de benzina standard costa luni, 26 septembrie 2022, sub 7 lei, in timp ce litrul de motorina a ajuns sa coste sub 8 lei.Pret benzina si motorina 26 septembrie 2022. Cat costa carburantii la pompePotrivit datelor de pe Monitorul Preturilor, carburantii continua sa ... citeste toata stirea