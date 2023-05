Au aparut deja in piete primele cirese din acest sezon. In Piata Cibin, doar cei mai instariti dintre romani isi permit "luxul cireselor".Sezonul cireselor incepe cu 100 de lei/kilogram in Sibiu. Anul trecut, primele tarife erau de 175 de lei, scrie presa locala.Femeia care vinde ciresele sustine ca le-a adus din Spania. Ea a declarat ca a avut deja cativa clienti."Le-am adus de marti dupa-amiaza. Au cumparat pofticiosii. Am vandut pana acum trei ladite", a declarat femeia pentru sursa ... citeste toata stirea