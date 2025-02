Preturile chiriilor au crescut cu 7% in ultimul an

Preturile solicitate pentru chiriile din principalele zece orase din tara au inregistrat o crestere de 7% in ultimul an, potrivit Mediafax.In ianuarie 2025, preturile medii ale chiriilor din Arad au crescut cu 22% pentru garsoniere, cu 6% pentru apartamentele cu doua camere si cu 11% pentru apartamentele cu trei camere. Astfel, in Arad, chiriasii au platit un pret mediu de 220 euro pentru inchirierea unei garsoniere, 370 de euro pentru un apartament cu doua camere si 500 de euro pentru unul cu ... citește toată știrea