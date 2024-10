Prezentare de carte: "Tematici de istorie si cultura" - Aurel Dragos

Acest titlu de carte a adunat, recent, la Biblioteca Judeteana "Alexandru D. Xenopol" Arad, un public avid de a calatori si cunoaste geografii culturale neexplorate.Autorul, istoricul Aurel Dragos (Ineu) marturiseste in Nota autorului: "Sunt file de istorie cunoscute si mai putin cunoscute sau deloc, pe care le public in premiera."Lucrarea, ca adevarat adjuvant in cercetarile care vor veni/urma, le urmeaza celor opt, care completeaza portofoliul admirabilului impatimit de istorie. Unele ... citește toată știrea