Prima actiune de dezinsectie cu ajutorul aviatiei utilitare in municipiu

Primaria Arad pregateste o noua actiune de dezinsectie in municipiu. Aceasta se va desfasura in perioada 23 - 24.06.2022, in intervalul orar 6:30 - 9:30 si/sau seara in intervalul 18:30 - 21:30, in functie de conditiile meteorologice. Este pentru prima data anul acesta cand tratamentele pentru combaterea tantarilor adulti vor fi aplicate cu ajutorul aviatiei utilitare."Substanta folosita este Deltatim Plus(Marca Inregistrata). Pe acesta cale avertizam apicultorii ca, in perioada sus-mentionata, ... citeste toata stirea