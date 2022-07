Prima casatorie dintre o femeie si un transgender in Romania. Cum au reactionat cei de la starea civila

Premiera in Romania. A avut loc prima casatorie dintre o femeie si o persoana transgender, in Bucuresti. Totul a fost posibil pentru ca unul dintre parteneri, care este transexual, a ramas in continuare, in acte, barbat. Astfel, au putut spune "Da!" in fata ofiterului de stare civila fara a incalca legea care interzice casatoriile intre persoanele de acelasi sex.Totul a inceput pe o aplicatie de matrimoniale. Cele doua, Georgiana si Evie, s-au cunoscut si s-au mutat impreuna la o luna dupa ce ... citeste toata stirea