Prima editie a conferintei internationale "Universitatea si Cetatea. Aradul, oras universitar"

Sala Ferdinand a Palatului Administrativ din Arad a gazduit astazi conferinta internationala "Universitatea si Cetatea. Aradul, oras universitar". Evenimentul, organizat de Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, intr-o prima editie, a reunit la Arad personalitati ale mediului academic, economic si administrativ din Romania si Italia, care au enuntat in alocutiunile lor importanta educatiei in societate si in aceeasi masura, importanta colaborarii intre mediile de activitate pentru ... citește toată știrea