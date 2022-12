Prima editie a Galei Cladirilor Istorice la Arad

Primaria Municipiului Arad si-a manifestat recunostinta fata de proprietarii cladirilor istorice care au facut un efort financiar si au renovat fatadele acestora, rasplatindu-i simbolic in cadrul primei editii a Galei Cladirilor Istorice.Evenimentul a avut loc in 12 decembrie 2022, la ora 18:00, in Marele Salon al Vechiului Cazinou din Arad si a fost dedicat celor care contribuie in mod activ la valorizarea patrimoniului construit al orasului.Laureatii evenimentului au fost proprietari ai ... citeste toata stirea