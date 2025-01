Prima expozitie imersiva Da Vinci din Romania

View this email in your browserBuna ziua,MINA, Museum of Immersive New Art, lanseaza prima expozitie imersiva din Romania dedicata simbolului Renasterii, "Da Vinci, The Immersive Show". Spectacolul va fi lansat pe 1 februarie si va ramane deschis publicului pentru urmatoarele 6 luni.Realizarea spectacolului a fost o provocare, avand in vedere complexitatea operei si personalitatii lui Da Vinci. Echipa MINA Studios a creat o experienta care merge dincolo de lucrarile sale iconice, explorand ... citește toată știrea