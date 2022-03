Prima infrangere pentru Badea pe banca Batranei Doamne: Chindia-UTA 1-0

In ciuda unui meci bun, in care a avut cateva ocazii mari de a inscrie, UTA pierde din nou. De data aceasta infrangerea, prima cu Badea pe banca, vine la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oana", in compania Chindiei Targoviste.A fost un meci disputat, intre doua echipe aflate in cautare de puncte pentru a fi cat mai linistite posibil in play-out, dar din pacate aradenii nu au reusit sa marcheze si au capotat din nou.UTA a inceput mai bine si a avut prima ocazie in minutul 16. Mitica Cardoso e ... citeste toata stirea