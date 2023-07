Potrivit reprezentantilor Primariei, incepand de astatazi de la ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local."Inscrierea persoanelor fizice in cadrul programului se realizeaza prin intermediul aplicatiei informatice pusa la dispozitie de catre AFM, pana pe 31 august 2023, ora 16:30 sau pana la epuizarea bugetului alocat Municipiului Arad, in limita a 1000 de autovehicule. Instructiunile privind inscrierea persoanelor ... citeste toata stirea