Primaria anunta ca manifestarile organizate pe domeniul public au nevoie de aviz temporar de functionare eliberat de DSVSA Arad

Primaria Municipiului Arad anunta ca incepand de saptamana aceasta solicitarile organizatorilor pentru manifestari pe domeniul public (zilele localitatii, targuri de produse traditionale, expozitii etc.) care vor desfasura activitati comerciale, respectiv comercializare, preparare de alimente, servire etc., vor fi insotite de aviz temporar de functionare eliberat de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arad, in conformitate cu normele legislative in vigoare. ... citeste toata stirea