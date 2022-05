Primaria anunta o noua actiune de dezinsectie in municipiu; vezi cand va avea loc

Aplicarea tratamentelor de dezinsectie in spatiile deschise de pe domeniul public si privat al municipalitatii continua printr-o noua actiune intreprinsa de Primaria Municipiului Arad, in intervalul 16 - 18.05.2022."In aceasta etapa, aplicarea tratamentului de dezinsectie debuteaza cu un tratament chimic antilarvar (delarvizare), mai exact o actiune privind distrugerea si prevenirea dezvoltarii stadiilor larvare ale insectelor (in special tantari) si se va desfasura incepand cu ora 07:00 pana ... citeste toata stirea