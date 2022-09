Primaria anunta o ultima actiune de dezinsectie in municipiu

Primaria Municipiului Arad anunta cetatenii orasului ca, in intervalul 26 -30 septembrie 2022, in zilele in care conditiile meteorologice vor fi favorabile, se vor desfasura activitati de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipalitatii.Tratamentele de dezinsectie vor debuta cu un tratament terestru antilarvar (delarvizare), mai exact o actiune privind distrugerea si prevenirea dezvoltarii stadiilor larvare ale insectelor (in special tantari) si se va desfasura pe timp de zi, ... citeste toata stirea