Primaria Arad a primit anul acesta 28 de milioane de lei pentru termoficare de la Guvern

Aradenii au beneficiat de caldura si apa calda in aceasta iarna cu sprijinul Guvernului. Deputatul PNL Sergiu Bilcea a amintit intr-o conferinta de presa ca orasul nostru a primit 28 de milioane de lei pentru termoficare anul acesta de la Guvern."Intr-o perioada de criza energetica, am avut un ajutor decisiv din partea Guvernului pentru caldura si apa calda. In patru luni, 28 de milioane de lei sunt un ajutor consistent, dupa ce anul trecut Aradul a beneficiat de rectificari pozitive de ... citeste toata stirea