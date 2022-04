Primaria are deschise 20 de santiere, investitii de 544 milioane de lei

Lazar Faur, viceprimarul Aradului, a prezentat situatia investitiilor in derulare in municipiul Arad. "Am vorbit despre proiectele de viitor, acum prezentam lucrarile in derulare. In prezent se lucreaza pe 20 de santiere din municipiul nostru, in valoare 544,1 mil lei", a spus acesta.Lazar Faur a amintit noul pod peste Mures pe strada Saguna, parcul din Micalaca zona 300, reconversia zonei Marului, modernizarea linie de tramvai pe fosta str.Padurii, reabilitarea unor cladiri (colegiile Elena ... citeste toata stirea