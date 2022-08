Primaria face al treilea tratament avio impotriva tantarilor

Primaria Municipiului Arad anunta ca in perioada 17 - 19 august 2022 vor avea loc o noua serie de activitati combinate de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipalitatii."Lucrarile de dezinsectie debuteaza cu un tratament aviochimic (al treilea) in seara zilei de 17 august 2022 in intervalul orar 18:30 - 20:45 si continua in dimineata zilei de 18 august 2022 intre orele 06:15 - 09:00. Concomitent, de la ora 21:00 in seara zilei de miercuri, 17 august 2022, pana dimineata in jurul ... citeste toata stirea