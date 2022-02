Primaria se indreapta spre extinderea digitalizarii. Vezi ce s-a votat in CLM

Consilierii municipali au fost convocati in sedinta publica extraordinara, desi prin sala a cam... batut vantul. Mare parte din consilieri au votat prin intermediul serviciilor online. Cele doua proiecte de pe ordinea de zi au trecut fara probleme de votul consilierilor, fiind votate in unanimitate.Potrivit proiectului de hotarare, proiectul "Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad" vizeaza introducerea de noi proceduri simplificate in vederea reducerii birocratiei pentru cetateni ... citeste toata stirea