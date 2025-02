Primaria si pasarela de peste Mures iluminate in rosu cu prilejul Zilei Europene a 112

Cu ocazia Zilei Europene a Numarului de Urgenta 112, cladirea Palatului Administrativ si Pasarela pietonala peste raul Mures vor fi iluminate in culoarea rosie, reprezentativa pentru Serviciul de Urgenta 112. Acestea sunt doar doua dintre cele 100 de obiective din Bucuresti si alte 30 de judete din tara, care vor fi "imbracate" in lumina rosie.Iluminarea celor doua obiective din municipiu in seara zilei de 11 februarie, incepand cu ora 18:00, este un demers simbolic al Serviciului de ... citește toată știrea