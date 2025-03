Primarul Bibart: "Vom transforma Aradul intr-un oras mai verde, mai sanatos si mai frumos!"

Primaria Municipiului Arad continua actiunile de revitalizare a spatiilor verzi prin plantarea de arbori in mai multe zone din oras. Astazi, in Piata Academician Caius Iacob, au fost plantati arbori ornamentali care nu doar ca vor infrumuseta spatiul urban, ci vor contribui si la imbunatatirea calitatii aerului, reducerea poluarii fonice, crearea unor zone umbrite si mentinerea biodiversitatii. Aceste plantari adauga un plus de confort locuitorilor si contribuie la un oras mai prietenos cu ... citește toată știrea