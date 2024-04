Primarul Calin Bibart: "Aradul primeste Cetatea fara sa cheltuie niciun ban"

Municipiul va primi Cetatea Aradului fara sa mai fie nevoie sa construiasca din bugetul local o unitate militara noua in cartierul Gai. Anuntul a fost facut de catre primarul Calin Bibart in cadrul conferintei de presa sustinuta luni, 1 aprilie 2024, in urma mai multor discutii avute in ultima perioada cu Ministerul Apararii Nationale.Pentru aceasta va fi nevoie ca Hotararea de Guvern nr. 1100 din 3 noiembrie 2010 sa fie modificata. Potrivit actului normativ amintit, la art.1 se aproba ... citește toată știrea