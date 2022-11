Primele containere securizate au inlocuit platformele de gunoi

ARAD. Marti dimineata, in prezenta viceprimarului Lazar Faur, au fost impartite cartelele de acces pentru primele sisteme de containere securizate, destinate colectarii selective, amplasate in cartierul Alfa. Este vorba despre 10 astfel de module care au fost montate in locul fostelor platforme de gunoi."Primele containere securizate pentru colectarea selectiva a deseurilor au fost montate, iar locatarii din proximitate au primit sau urmeaza sa primeasca, prin intermediul administratorilor, ... citeste toata stirea