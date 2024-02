Primele plati efectuate in cadrul programului Rabla Local

Municipiului Arad anunta ca de luni, 26 februarie 2024, va demara procedura de virare a banilor pentru stimulentul de casare din cadrul Programului Rabla Local.La momentul actual prin platforma Primariei Municipiului Arad s-au depus 423 de dosare pentru acordarea stimulentului de casare. Pentru un numar de 242 de dosare eligibile se va efectua plata in zilele urmatoare. Suma de 3.000 de lei va fi virata de catre Primaria Municipilui Arad in contul bancar indicat de solicitant in cererea pentru ... citește toată știrea