"Principalul adversar al echipei UTA, in acest meci, e chiar UTA"

Arad. Azi, de la ora 14.30, UTA joaca impotriva ultimei clasate, CS Mioveni. Unii ar spune, daca nu acum, atunci cand? Asta, cu privire la obtinerea celor trei puncte. Insa, Laszlo Balint nu e atat de optimist si spune ca ar fi o greseala sa se creada ca meciul va fi unul usor."E primul nostru meci pe teren propriu in acest an calendaristic, unul important, din toate punctele de vedere. Atat al clasamentului, cat si al moralului si increderii noastre in ceea ce ne propunem sa facem. Va spun ca ... citeste toata stirea