Probleme mari de lot pentru UTA

ARAD. UTA joaca, azi, de la ora 21, contra celor de la FCSB, in Grupa B a Cupei Romaniei. Un meci de interes, insa ambele echipe vor avea pe teren jucatori care au evoluat mai putin pana acum, in special cei de la FCSB, careva aliniao echipa a doua, cum se spune. UTA are, la randul ei, destui accidentati.Ce spune Ilie Poenaru...Tehnicianul echipei UTA a vorbit despre jocul din aceasta seara:Un meci important, chiar daca e in Cupa Romaniei. Jucam dupa cateva zile cu FCSB, e un meci ... citeste toata stirea