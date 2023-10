Se judeca apelul la instanta superioara din Timisoara privind cazul lui Razvan Copaceanu, cel care in decembrie 2019 ar fi injughiat o persoana la Aladio iar apoi, in aceeasi seara, a fost batut in ultimul hal de angajatii Dey Security in fata la McDonald's, totul fiind surprins de camerele video. In mai, Tribunalul Arad l-a condamnat pe Copaceanu la 7 ani si 4 luni de inchisoare pentru tentativa de omor.Aparatorul ales al inculpatului Razvan Copaceanu, avocatul arata ca exista numeroase ... citeste toata stirea