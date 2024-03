Procurorii de la Parchetul European Timisoara au descins la Pecica

Perchezitiile au avut loc la Arsat Industrie din Pecica, despre care anchetatorii au informatii ca ar fi decontat lucrari printr-un proiect cu fonduri europene in valoare de 13 milioane de euro, iar parte din aceste lucrari nu ar fi fost si facute in realitate.Nu demult, compania era data drept exmplu de bune practici in domeniul accesarii de fonduri europene la nivel national.Din primele date, reprezentantii firmei, care castigase un proiect pentru construirea unei hale de productie cu bani ... citește toată știrea