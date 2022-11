Procurorul aradean Lucian Rus a fost delegat in structura centrala a DNA

Seful DNA Timisoara, aradeanul Lucian Rus, a fost avansat in functie, fiind delegat timp de 6 luni in structura centrala ca procuror sef adjunct al Sectiei de combatere a coruptiei. Decizia a fost votata in cadrul sedintei de ieri a CSM in unanimitate.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat delegarea in functia de procuror sef adjunct al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a lui Lucian ... citeste toata stirea