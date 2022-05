Produse lactate si premii pentru aproape 500 de copii din zona Sebis (FOTO)

Aproape 500 de scolari si prescolari din judet au primit astazi produse lactate, dar si premii constand in rechizite scolare, in cadrul concursului tematic "Un produs lactat pe zi, o viata sanatoasa!". Concursul este parte a proiectului "Masuri educative aferente distributiei de lapte si produse lactate an scolar 2021-2022", gestionat de Consiliul Judetean Arad si finantat din fonduri europene."Mare ne-a fost bucuria caE un numar impresionant de elevi si prescolari s-au implicat in ... citeste toata stirea