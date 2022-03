Profesorul de sport nu este suspect in dosarul de hartuire sexuala

ARAD. Profesorul de sport, in varsta de 40 de ani, nu a fost pus sub acuzare pentru hartuire sexuala in urma schimbului de mesaje cu tenta sexuala cu o fata in varsta de 16 de ani, eleva a aceluiasi liceu. Dupa ce mesajele dintre cei doi au ajuns in mass media si in urma plangerii depuse de bunica minorei, autoritatile au demarat cercetarile intr-un dosar penal, in rem, fata de infractiunea de hartuire sexuala, nu fata de persoana. Pana in acest moment, nu au mai fost depuse alte plangeri in ... citeste toata stirea