Profile in cateva "linii": MARIUS SORIN GONDOR

In prezent, INSPECTOR SCOLAR GENERAL, din anul 2019, ce urmeaza unei alte perioade, in aceeasi functie: martie 2005-decembrie 2008, LIDER DE SINDICAT (2 mandate), VICEPRESEDINTE AL FEDERAEsIEI SINDICALE (FSLI), DEPUTAT in PARLAMENTUL ROMANIEI (2008-2012), cu 42 de initiative legislative, dintre care, jumatate votate, MARIUS GONDOR a subliniat, intotdeauna, cu indreptatita satisfactie, calitatea de PROFESOR DE MATEMATICA, care primeaza inaintea oricaror alte demnitati, pe care le-a indeplinit, ... citește toată știrea