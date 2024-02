Profile in cateva "linii": OANA PARVULESCU

Originara din Galati, cu parinti, cadre didactice, OANA PARVULESCU a venit la Arad, in urma cu 20 de ani, imediat dupa terminarea facultatii, lasand in urma, cu indreptatita emotie, familie, colegi, prieteni. Aradul i-a devenit o "CASA DRAGA", caruia i s-a daruit in totalitate, apreciindu-i nu numai stralucita ISTORIE, ci si faptul ca este "cochet, chiar elegant si sic".A urmat un MASTER in ADMINISTRAEsIA PUBLICA, precum si un MASTER in ASISTENEsA SOCIALA. Ajunsa in Arad, a activat ca ... citește toată știrea