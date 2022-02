Profilul oamenilor strazii facut de Politia Locala: sunt in general tineri, buni de munca si alcoolici; vezi cu ce se ocupa cei mai multi

Politia Locala a realizat un profil al oamenilor strazii din municipiu. Este vorba in general de oameni in puterea varstei, care ar putea sa-si gaseasca un loc de munca, alcoolici sau consumatori de substante halucinogene, cei mai tineri in general, care de ocupa cu... cersetoria, dar sunt persoane care mai muncesc la negru sau care practica prostitutia.Rezultatele studiului au fost prezentate, astazi, la sediul Primariei, de primarul Calin Bibart si directorul Politiei Locale, Adrian Toma. ... citeste toata stirea