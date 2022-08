Profit URIAS pentru Romgaz. Cat a castigat compania de stat in urma scumpirii gazelor

Compania de stat Romgaz a avut castiguri uriase ca urmare a scumpirii gazelor naturale. Profitul net in prima jumatate din 2022 este mai mult decat dublu, prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor transmise, vineri, Bursei de Valori Bucuresti.Grupul Romgaz, in care actionar majirotar, cu o cota de 70%, este statul roman, prin Ministerul Energiei, a afisat un profit net in crestere cu 126,62% dupa prima jumatate a acestui an, la 1,73 miliarde de lei, potrivit ... citeste toata stirea