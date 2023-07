OMV Petrom a inregistrat o scadere semnificativa a profitului net pentru prima jumatate a acestui an, cu o reducere de 80%, ajungand la 944 milioane de lei. Acest rezultat se compara cu un profit net de 4,646 miliarde lei inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti in ultima vineri.In al doilea trimestru al anului curent, compania a consemnat o pierdere de 537 milioane de lei. Contrastant, profitul net in trimestrul II din ... citeste toata stirea