Prognoza meteo 19 mai. Schimbari radicale - maximele urca la 26 de grade

Astazi, desi se incalzeste usor fata de ieri, dimineata va fi in continuare racoroasa.Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in regiunile estice, sud-estice, dar si pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 26 de grade.In Bucuresti valorile termice vor fi in crestere usoara fata de ieri, dar dimineata va fi mai rece decat in mod normal. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Intre 6 si 8 grade vor fi de ... citeste toata stirea