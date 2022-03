Prognoza meteo in martie: Vreme rece si ninsori, apoi temperaturile cresc de la jumatatea luni

Vremea se mentine rece pentru aceasta data la inceput de martie si se vor semnala precipitatii. Dupa 20 martie, temperaturile cresc in toate regiunile.Prognoza meteo in saptamana 07.03.2022 - 14.03.2022Valorile termice vor fi cu mult mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in toate regiunile, dar mai ales la munte. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii tari, dar mai ales in jumatatea vestica a teritoriului.Prognoza meteo in saptamana 14.03.2022 - 21.03. ... citeste toata stirea