Prognoza meteo lunara. Primavara cu accent de toamna. Anticiclon termic, furtuni electrice, vijelii si grindina

Vremea devine mai calda decat normalul perioadei, dar va ploua mult in urmatoarele patru saptamani. ANM a emis prognoza pentru perioada 6 mai - 3 iunie.Prognoza meteo lunara. Vremea se strica imediat dupa sarbatori: incepand de marti, 7 mai, pana joi, 9 mai, vor fi intervale cu instabilitate atmosferica, ploi si furtuni in majoritatea regiunilor tarii, in timp ce temperaturile vor scadea cu pana la 10 gradeC. Izolat, se vor semnala vijelii si grindina.O mase de aer rece va patrunde dinspre ... citește toată știrea