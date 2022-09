Prognoza meteo pe doua saptamani - zonele lovite de ploi. Cand se incalzeste - temperaturi de 28 de grade

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pe doua saptamani. Maximele vor ajunge din nou in jurul valorilor de 28 de grade. Iata cum va fi vremea pana pe 18 septembrie.BANATValorile termice se vor situa in general in jurul mediilor climatologice ale perioadei, astfel incat pentru prima saptamana media maximelor va fi in crestere de la 25-26 de grade - in primele zile, pana spre 27-28 de grade - in 8 si 9 septembrie, cu o tendinta de usoara scadere in weekend. In cea de-a ... citeste toata stirea