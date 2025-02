Prognoza meteo pe o luna: racire considerabila a vremii, temperaturi cu mult sub normalul perioadei. Cum va fi vremea de Martisor

Meteorologii anunta ca, in perioada 10-17 februarie, vremea va fi mai rece decat normalul perioadei, dar apoi urmeaza trei saptamani cu vreme mai calda decat specialiful perioadei. Iata ce prognozeaza ANM pentru urmatoarele 4 saptamani.Saptamana 10.02.2025 - 17.02.2025Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in zona Carpatilor Orientali, precum si in regiunile sud-estice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale.Regimul pluviometric ... citește toată știrea