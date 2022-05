Prognoza meteo pe o luna - schimbari spectaculoase ale vremii

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o luna. Afla cum va fi vremea, in fiecare regiune a tarii, in intervalul 16 mai - 13 iunie 2022.Saptamana 16.05.2022 - 23.05.2022Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice si sud-vestice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zonele montane.Saptamana 23.05.2022 - 30.05. ... citeste toata stirea