Prognoza meteo pe o luna: temperaturi nefiresti, fenomene meteo neobisnuite. ANM anunta schimbari radicale sub aspect termic

Gerul din ultimele zile scade, treptat, in intensitate. Urmeaza o noua perioada cu temperaturi de primavara, cu maxime care depasesc cu mult normalul perioadei. ANM a publicat prognoza meteo pe o luna.Saptamana 13.01.2025 - 20.01.2025Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile nord-estice, dar si mai coborate in regiunile vestice, in zonele montane si local in cele centrale si in extremitatea de sud si de sud-est a tarii, iar in rest ... citește toată știrea