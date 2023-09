ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Temperaturile sunt anormale pentru aceasta perioada a anului.Saptamana 02.10.2023 - 09.10.2023Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decat cele normale pentru aceasta saptamana in toate regiunile, dar mai ales in cele sud-estice.Regimul pluviometric va fi deficitar in toata tara, indeosebi in regiunile vestice.Saptamana 09.10.2023 - 16.10.2023Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice acestei ... citeste toata stirea